Англия

Данський хавбек незабаром остаточно визначиться із своїм майбутнім.

Атакуючий півзахисник Крістіан Еріксен, у якого цього літа закінчується контракт із Брентфордом, у найближчі кілька днів визначиться зі своїм майбутнім. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, 30-річний данець незабаром зв'яжеться зі своїм агентом і назве своє рішення щодо його наступного клубу.

У Еріксена на столі є багато пропозицій від інших команд.

Брентфорд все ще сподівається, що данський півзахисник підпише новий контракт, тоді як Тоттенгем на цьому етапі зосереджений на інших цілях на трансферному ринку.