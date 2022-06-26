Атакуючий півзахисник Крістіан Еріксен, у якого цього літа закінчується контракт із Брентфордом, у найближчі кілька днів визначиться зі своїм майбутнім. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За інформацією джерела, 30-річний данець незабаром зв'яжеться зі своїм агентом і назве своє рішення щодо його наступного клубу.
У Еріксена на столі є багато пропозицій від інших команд.
Брентфорд все ще сподівається, що данський півзахисник підпише новий контракт, тоді як Тоттенгем на цьому етапі зосереджений на інших цілях на трансферному ринку.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед отримав відмову від Крістіана Еріксена.