Англия

Новий власник Челсі розглядає варіанти на посаду директора клубу.

Як повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо, новим директором Челсі може стати колишній бразильский захисник Максвелл, який наразі обіймає посаду асистента спортивного директора ПСЖ.

Загалом, за інформацією того таки італійця, новий власник "синіх" Тодд Боелі розглядає багато кандидатур, серед яких і спортивний директор Ліверпуля Майкл Едвардс.

Нагадаємо, що минулого тижня лондонський клуб виступив із офіційною заявою щодо звільнення Марини Грановської та зазначив, що тимчасово її обов'язки виконує само Боелі.