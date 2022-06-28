Очікується, що про перехід незабаром буде оголошено офіційно.
ГАБРІЕЛ ЖЕЗУС, GETTY IMAGES
28 червня 2022, 09:51
Габріель Жезус прибув до Лондона, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
Сьогодні 25-річний футболіст пройде медичний огляд, щоб завершити перехід до Арсеналу з Манчестер Сіті.
Очікується, що бразилець підпише угоду до червня 2027 року, а "міщани" зароблять на продаж 45 мільйонів фунтів.
У сезоні-2021/22 він провів 28 матчів в АПЛ і записав на свій рахунок 8 голів.
Нагадаємо, що Арсенал в ідеалі хоче оформити чотири літні трансфери.