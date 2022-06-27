Англия

У клубі сподіваються, що й сам гравець сумлінно допрацює останній рік контракту.

Португальський нападник Кріштіану Роналду, який на початку цього сезону повернувся до складу англійського Манчестер Юнайтед, завдячуючи власній результативності, став одним із небагатьох приводів для радості збоку фанатів "Червоних дияволів" на тлі непотрапляння команди до Ліги чемпіонів УЄФА на наступний футбольний рік.

Після цього прикрого випадку почали ширитись чутки про буцімто можливий відхід 37-річного виконавця з команди за рік до завершення дії чинної угоди.

У пресі повсякчас стала з’являтись інформація про те, що за гравцем активно полюють європейські клуби накшталт мюнхенської Баварії чи лондонського Челсі, або італійської Роми, однак зрештою всі питання з цього приводу зняв власне Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє ESPN, керівництво поточного клубу Роналду визначило для себе одностайну позицію — Роналду не буде виставлений на трансфер до завершення чинного контракту.

Зі свого боку клуб також очікує на прихильність португальця цій ідеї.

У цьому сезоні Кріштіану забив 24 голи та віддав три гольові передачі в 39 матчах за Манчестер Юнайтед.