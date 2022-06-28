Англия

Хавбек нідерландського клубу впритул наблизився до трансферу в АПЛ.

Півзахисник Феєнорда та збірної Нідерландів Тайрелл Маласіа близький до трансферу в Манчестер Юнайтед.

Футболіст мав перейти до Ліону, але в останню мить в боротьбу вступили манкуніанці. Наразі між клубами існує домовленість щодо трансферу, за який англійці заплатять 15 млн євро, а також два мільйони в якості бонусів, повідомляє Фабріціо Романо.

Відзначається, що цю інформацію підтвердив й спортивний директор нідерландського клубу. рішення залишається за самим виконавцем.

Раніше повідомлялось, що манкуніанці не мають бажання розлучатись із Кріштіану Роналду.