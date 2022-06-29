Англия

Медогляд заплановано на поточному тижні.

Чинні чемпіони Англії, Манчестер Сіті, під час поточного трансферного вікна вирішили знайти собі підсилення до кожної ланки на футбольному полі.

Стосовно позиції голкіпера прагнення "містян" полягають у пошуках гідного кандидата на роль другого, після Едерсона, воротаря.

Можливу опцію для цього амплуа представники Сіті підшукали в німецькій Армінії з міста Білефельд.

29-річний Штефан Ортега, контракт якого добіг кінця після завершення цього сезону, долучиться до команди на правах вільного агента.

Більш досвідчений футболіст прийде на зміну 27-річному Заку Стеффену, якого, як очікується, колектив із Манчестера віддасть Мідлсбро.

Як повідомляє німецька преса, за три роки перебування в АПЛ Ортега отримає 10 млн євро заробітної платні, без урахування бонусів.

Штефан віддав 12 років власної кар’єри Армінії, за яку загалом відіграв 220 ігор, пропустивши 229 голів та провівши 65 "сухих" матчів.

Медогляд футболіста заплановано на поточний тиждень.