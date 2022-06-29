Англия

"Шпори" прагнуть підписати форварда Евертона.

Нападник Евертона Рішарлісон у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку, але залишитися в англійській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, підписати 25-річного бразильця прагне лондонський Тоттенгем, який уже робив запит "ірискам" щодо гравця.

За інформацією джерела, "шпори" готуються до нового етапу переговорів щодо Рішарлісона, щоб знову обговорити з Евертоном умови можливої ​​угоди.

Питання щодо особистого контракту бразильця з Тоттенгемом немає.е

Також повідомляється, що клуб із Північного Лондона хоче підписати правого захисника. Раніше з'являлася інформація про те, що Джед Спенс може поповнити лави Тоттенгема.