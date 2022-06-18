Англия

"Шпори" мають намір посилити фланг оборони вінгбеком Мідлсбро, який виступав на правах оренди за Ноттінгем Форест.

Правий латераль Мідлсбро Джед Спенс, який минулий сезон провів у Ноттінгем Форест і допоміг команді вийти в АПЛ, влітку може вирушити на підвищення до іншого клубу Прем'єр-ліги.

Фаворитом на підписання 21-річного англійця вважається Тоттенгем, однак, як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, "шпори" поки що не робили щодо нього офіційних пропозицій.

Клуб із Північного Лондона справді серйозно зацікавлений у Спенсі починаючи з березня цього року, але конретних дій щодо його трансферу на сьогоднішній день не було.

За інформацією джерела, очікується, що Тоттенгем виступить із пропозицією до Мідлсбро наступного тижня.

Головні пріоритети "шпор" на це трансферне вікно — центральний захисник та правий захисник.

Нагадаємо, раніше з'являлася інформація, що трансфер Джеда Спенса коштуватиме Тоттенгему 20 мільйонів фунтів.