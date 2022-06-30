Англия

"Шпори" орендують французького центрбека.

Центральний захисник каталонської Барселони Клеман Ленгле продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє авторитетний журналіст Джанлука Ді Марціо, 27-річний француз приєднається до Тоттенгема на правах оренди.

Деталі угоди не уточнюються, але, за інформацією джерела, сторони погодили трансфер і незабаром про це буде оголошено офіційно.

Минулого сезону Клеман Ленгле провів за Барселону 27 матчів, у яких він відзначився одним асистом і отримав п'ять попереджень.

Раніше також з’являлася інформація, що на позицію центрального захисника Тоттенгем розглядав гравця київського Динамо та збірної України Іллю Забарного.