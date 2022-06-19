Англия

Футболіст все ще у шорт-листі клубу.

Захисник збірної України та київського Динамо Ілля Забарний все ще знаходиться у шорт-листі Тоттенгема.

Клуб наразі працює над зміцненням захисту та влітку, можливо, спробує підписати молодого українця. Про це повідомляє Football London.

Контракт Забарного з Динамо Київ триває до літа 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 15 мільйонів євро.

Тоттенгем влітку вже підписав трьох нових гравців: Івана Перішича, Іва Біссума та Фрейзера Форстреа.

Проте в Динамо вирішили, що потенційному покупцеві доведеться заплатити 30 мільйонів євро за талановитого футболіста.

Раніше повідомлялось, що Забарний увійшов до списку номінантів на премію Golden Boy-2022