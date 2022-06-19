Футболіст все ще у шорт-листі клубу.
Ілля Забарний, ФК ДИНАМО
19 червня 2022, 16:26
Захисник збірної України та київського Динамо Ілля Забарний все ще знаходиться у шорт-листі Тоттенгема.
Клуб наразі працює над зміцненням захисту та влітку, можливо, спробує підписати молодого українця. Про це повідомляє Football London.
Контракт Забарного з Динамо Київ триває до літа 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 15 мільйонів євро.
Тоттенгем влітку вже підписав трьох нових гравців: Івана Перішича, Іва Біссума та Фрейзера Форстреа.
Проте в Динамо вирішили, що потенційному покупцеві доведеться заплатити 30 мільйонів євро за талановитого футболіста.
Раніше повідомлялось, що Забарний увійшов до списку номінантів на премію Golden Boy-2022