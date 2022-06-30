Англия

Лондонський клуб отримає значне підсилення ланки нападу.

Дуже складний сезон залишився за плечима в англійського Евертона, якому зрештою вдалося зберегти місце в "елітному" дивізіоні, проте вже найближчим часом "іриски" ризикують опинитися з прогалиною на позиції центрального нападника в своєму складі.

Річ у тім, що до кола інтересів лондонського Тоттенгема, і не тільки, потрапив нападник Рішарлісон, який охоче погодився на новий виклик у власній професійній кар’єрі, після чого залишалось лише дочекатись укладання домовленості про його трансфер між клубами.

Пропозиція в 70 млн євро, включно з різноманітними бонусами, була достатньою для того, аби Евертон без жодних вагань погодився на продаж одного з ключових футболістів.

25-річний футболіст отримає контракт до 2027 року.

У цьому сезоні Рішарлісон забив 11 голів та віддав п’ять гольових передач у 33 матчах.