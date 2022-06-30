Англия

Клуби досягли згоди стосовно бразильского форварда.

Нападник Евертона та збірної Бразилії Рішарлісон остаточно переходить до Тоттенгему.

"Шпори" заплатять за футболіста близько 50 млн євро, повідомляє The Athletic. Окрім того, ще 10 млн євро можуть бути надані в якості бонусів.

За 33 матчі в сезоні-2021/22 Рішарлісон забив 11 голів та віддав 5 результативних передач у складі Евертону.

Раніше повідомлялось, що один з гравців Тоттенгему може стати частиною угоди по бразильцю.