Нападник Евертона та збірної Бразилії Рішарлісон остаточно переходить до Тоттенгему.

"Шпори" заплатять за футболіста близько 50 млн євро, повідомляє The Athletic. Окрім того, ще 10 млн євро можуть бути надані в якості бонусів.

За 33 матчі в сезоні-2021/22 Рішарлісон забив 11 голів та віддав 5 результативних передач у складі Евертону.

Раніше повідомлялось, що один з гравців Тоттенгему може стати частиною угоди по бразильцю.