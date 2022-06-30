Клуби досягли згоди стосовно бразильского форварда.
рішарлісон, getty images
30 червня 2022, 12:10
Нападник Евертона та збірної Бразилії Рішарлісон остаточно переходить до Тоттенгему.
"Шпори" заплатять за футболіста близько 50 млн євро, повідомляє The Athletic. Окрім того, ще 10 млн євро можуть бути надані в якості бонусів.
За 33 матчі в сезоні-2021/22 Рішарлісон забив 11 голів та віддав 5 результативних передач у складі Евертону.
Раніше повідомлялось, що один з гравців Тоттенгему може стати частиною угоди по бразильцю.