Бразилець все ближче до Північного Лондону.
Рішарлісон, Getty Images
29 червня 2022, 14:39
Як повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо, одноклубник Віталія Миколенко Рішарлісон все ближче до переходу у лондонський Тоттенгем. Серед нових деталей перемовин — частиною угоди може стати 26-річний хавбек "шпор" Гаррі Вінкс.
Авторитетний італієць пише, що перемовини щодо трансферу бразильця значно просунулися і надалі триватимуть протягом цього тижня.
Нагадаємо, що співвітчизник Рішарлісона — Рафінья, яким також цікавився Тоттенгем, вибрав у столиці Великобританії інший клуб.