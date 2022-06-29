Англия

Бразилець все ближче до Північного Лондону.

Як повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо, одноклубник Віталія Миколенко Рішарлісон все ближче до переходу у лондонський Тоттенгем. Серед нових деталей перемовин — частиною угоди може стати 26-річний хавбек "шпор" Гаррі Вінкс.

Авторитетний італієць пише, що перемовини щодо трансферу бразильця значно просунулися і надалі триватимуть протягом цього тижня.

Нагадаємо, що співвітчизник Рішарлісона — Рафінья, яким також цікавився Тоттенгем, вибрав у столиці Великобританії інший клуб.