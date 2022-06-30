Англия

Кіпер збірної Англії, вірогідно, залишиться в клубі з Ліверпуля.

Воротар збірної Англії Джордан Пікфорд продовжить контракт з Евертоном, повідомляє видання The Telegraph.

Згідно інформації, "іриски" вже розпочали перемовини з агентом та самим футболістом, контракт якого спливає влітку 2024 року.

Наразі невідомо, на скільки років буде запропонований новий контракт. 28-річний Пікфорд грає за Евертон з 2017 року, куди перейшов з Сандерленда.

У сезоні-2021/22, який став не найкращим для клубу з Ліверпуля, Пікфорд провів 35 матчів, сім з яких видались для нього "сухими".

Раніше повідомлялось, що Евертон є лідером у боротьбі за Зінченка серед інших клубів АПЛ.