Англия

"Іриски" можуть посилитись ще одним гравцем національної збірної України.

Крім нещодавнього підписання нападника дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда, Манчестер Сіті планує оформити трансфери центрального півзахисника Лідса Калвіна Філліпса та лівого захисника Брайтона Марка Кукурельї.

Як повідомляє The Athletic, щоб виконати всі свої плани щодо трансферної кампанії на це літо, "містянам" доведеться продавати деяких своїх гравців.

Одним із кандидатів "на вихід", за інформацією джерела, є український універсал Олександр Зінченко, який може зіграти як у центрі півзахисту, так і на лівому фланзі оборони.

Стверджується, що у 25-річному гравці збірної України зацікавлені різні клуби АПЛ, але найбільший інтерес походить від Евертона, за який виступає ще один українець – лівий захисник Віталій Міколенко.

Якщо Сіті підпише Кукурелью, то вони будуть готові розлучитися із Зінченком цього літа. Головними кандидатами на те, щоб залишити Етіхад Стедіум, The Athletic також називає форварда Габріела Жезуса та вінгера Рахіма Стерлінга.

Головним претендентом та фаворитом у боротьбі за підписання Жезуса, за якого Манчестер Сіті запросив 50 мільйонів фунтів, є лондонський Арсенал. До Стерлінга, у якого через рік закінчується контракт із "містянами", придивляється Челсі.