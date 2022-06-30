Англия

Лондонці хочуть повернути захисника.

Челсі не зупиняє пошуки посилення оборонної лінії у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання football.london, "пенсіонери" хочуть повернути до команди захисника Манчестер Сіті Натана Аке.

Джерело стверджує, що лондонський клуб готовий запропонувати за нідерландця близько 30 мільйонів фунтів, проте Манчестер Сіті хоче отримати за гравця близько 50.

Зазначимо, що вихованець Челсі, який залишив клуб у 2017 році, не є основним вибором тренерського штабу Хосепа Гвардіоли.

У сезоні-2021/22 Аке провів за "городян" 26 матчів в усіх змаганнях, у яких забив три голи.

Нагадаємо, що Челсі не втратив інтерес до Преснеля Кімпембе.