Французький захисник може перебратися до АПЛ.
Преснель Кімпембе, getty images
30 червня 2022, 17:06
Челсі продовжує роботу над посиленням оборонної лінії у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Goal, лондонський клуб продовжує працювати над переходом Преснеля Кімпембе з ПСЖ.
Французький захисник входить до переліку можливих варіантів посилення оборони, але пріоритетним залишається Маттейс Де Лігт.
У минулому сезоні захисник ПСЖ відіграв 41 матч, забивши двічі та віддавши одну гольову передачу.
Нагадаємо, що Ювентус розглядає Преснеля Кімпембе у якості потенційної заміни де Лігта.