Англия

Французький захисник може перебратися до АПЛ.

Челсі продовжує роботу над посиленням оборонної лінії у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Goal, лондонський клуб продовжує працювати над переходом Преснеля Кімпембе з ПСЖ.

Французький захисник входить до переліку можливих варіантів посилення оборони, але пріоритетним залишається Маттейс Де Лігт.

У минулому сезоні захисник ПСЖ відіграв 41 матч, забивши двічі та віддавши одну гольову передачу.

Нагадаємо, що Ювентус розглядає Преснеля Кімпембе у якості потенційної заміни де Лігта.