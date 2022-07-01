Англия

Бразильський форвард продовжить кар'єру у клубі з Північного Лондона.

Тоттенгем на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападника Рішарлісона, права на якого раніше належали Евертону.

25-річний бразилець приєднався до "шпор" на постійній основі, підписавши контракт до літа 2027 року.

Раніше повідомлялося, що сума трансферу Рішарлісона до Тоттенгема склала 60 мільйонів фунтів.

Минулого сезону Рішарлісон провів за Евертон 33 матчі, забив 11 голів та віддав 5 результативних передач.