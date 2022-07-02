Англия

Португалець повідомив про своє бажання керівництву.

Нападник Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Кріштіану Роналду має намір залишити свій поточний клуб.

Футболіст хоче виступати в Лізі чемпіонів до кінця футбольної кар'єри та вже повідомив про своє бажання керівництву, повідомляє The Times.

Водночас Роналду розуміє, що клуб не захоче просто розірвати контракт та може залишитись в стані Манчестер Юнайтед в тому випадку, якщо жоден клуб не захоче викупати його контракт.

У цьому сезоні Кріштіану забив 24 голи та віддав три гольові передачі в 39 матчах за Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялось, що манкуніанці не мають бажання розлучатись із форвардом.