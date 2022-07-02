Англия

Команди готові скористатись незручним положенням Манчестер Юнайтед.

Нападник Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Кріштіану Роналду може продовжити кар'єру в іншому клубі. Головне, щоб він був учасником Ліги чемпіонів.

Так, послугах форварда зацікавлені лондонський Челсі та Наполі, повідомляє Матео Моретто.

Представники команд невдовзі зустрінуться із агентом португальця Жорже Мендешем та обговорять можливу співпрацю.

У цьому сезоні Кріштіану забив 24 голи та віддав три гольові передачі в 39 матчах за Манчестер Юнайтед.

Раніше стало відомо, що сам Роналду хоче залишити МЮ.