Англия

Колишній форвард Зорі може стати одноклубником Миколенка.

Нападник Вотфорду Еммануель Денніс Бонавентуре близький до того, щоб продовжити свої виступи на рівні Англійської Прем'єр-Ліги.

Колишній футболіст луганської Зорі розпочав переговори із Евертоном, повідомляє Екрем Конур.

"Іриски" бачать в нігерійському форварді пряму заміну для Рішарлісона, який нещодавно приєднався до Тоттенгему. Сам футболіст також не проти виступати в АПЛ, а не в Чемпіоншипі, куди вилетів Вотфорд.

В сезоні-2021/22 Денніс провів 33 матчі: на його рахунку 10 голів та 6 результативних передач.

Раніше Евертон оголосив про підписання Тарковскі.