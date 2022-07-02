Колишній форвард Зорі може стати одноклубником Миколенка.
ЕММАНУЕЛь БОНАВЕНТУРЕ ДЕННІC, GETTY IMAGES
02 липня 2022, 21:45
Нападник Вотфорду Еммануель Денніс Бонавентуре близький до того, щоб продовжити свої виступи на рівні Англійської Прем'єр-Ліги.
Колишній футболіст луганської Зорі розпочав переговори із Евертоном, повідомляє Екрем Конур.
"Іриски" бачать в нігерійському форварді пряму заміну для Рішарлісона, який нещодавно приєднався до Тоттенгему. Сам футболіст також не проти виступати в АПЛ, а не в Чемпіоншипі, куди вилетів Вотфорд.
В сезоні-2021/22 Денніс провів 33 матчі: на його рахунку 10 голів та 6 результативних передач.
Раніше Евертон оголосив про підписання Тарковскі.