Англия

29-річний футболіст продовжить кар'єру у складі "ірисок".

Джеймс Тарковські став гравцем Евертона, повідомив офіційний сайт "ірисок".

29-річний центрбек уклав угоду на чотири роки – до літа 2026 року.

Попереднім клубом Тарковскі був Бернлі, який за підсумками сезону вилетів до Чемпіоншипу, а англієць вирішив не продовжувати контракт із "бордовими", залишивши їх на правах вільного агента.

У сезоні-2021/22 Тарковські провів 35 матчів в АПЛ: на його рахунку один гол та дві результативні передачі.