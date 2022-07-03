Англия

Аріджанет Муріч може вирушити до табору "бордових", які вилетіли до Чемпіоншипу.

Бернлі, який залишив АПЛ за підсумками минулого сезону, не вдається утримувати своїх лідерів у команді. Так, раніше ключовий голкіпер "бордових" Нік Поуп перейшов у Ньюкасл Юнайтед, підписавши контракт на чотири роки.

З огляду на це Бернлі потребує нового воротаря, і новачок Чемпіоншипа звернув свою увагу на Аріджанета Муріча, права на якого належать Манчестер Сіті.

Як повідомляє журналіст Девід Орнштейн, Бернлі працює над підписанням 23-річного воротаря "містян", але угоди поки що не досягнуто.

Переговори між клубами продовжуються, однак у процес може втрутитися турецький Адана Демірспор, який також проявляє інтерес до Муріча.

Зазначимо, що минулого сезону молодий голкіпер уже захищав кольори Адани на правах оренди, провівши 32 матчі, пропустивши 38 м'ячів та 10 матчів відігравши "на нуль".