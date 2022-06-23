"Сороки" посилилися воротарем Бернлі.
Нік Поуп, фото Ньюкасл
23 червня 2022, 21:59
Ньюкасл після придбання новими власниками досить довго фігурував у гучних трансферних чутках, але не був активним на ринку.
Як повідомляє офіційний сайт "сорок", команда посилилася голкіпером Бернлі, який вилетів у нижчий дивізіон, Ніком Поупом.
Фінансові подробиці угоди не розголошуються, проте відомо, що контракт між Поупом та Ньюкаслом розрахований на чотири роки.
Зазначимо, що минулого сезону у воротаря 36 матчів за Бернлі з дев'ятьма сухими іграми.
Нагадаємо, що Торган Азар потрапив у сферу інтересів Ньюкасла.