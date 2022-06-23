Англия

"Сороки" посилилися воротарем Бернлі.

Ньюкасл після придбання новими власниками досить довго фігурував у гучних трансферних чутках, але не був активним на ринку.

Як повідомляє офіційний сайт "сорок", команда посилилася голкіпером Бернлі, який вилетів у нижчий дивізіон, Ніком Поупом.

Фінансові подробиці угоди не розголошуються, проте відомо, що контракт між Поупом та Ньюкаслом розрахований на чотири роки.

Зазначимо, що минулого сезону у воротаря 36 матчів за Бернлі з дев'ятьма сухими іграми.

Нагадаємо, що Торган Азар потрапив у сферу інтересів Ньюкасла.