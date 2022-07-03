Атакуючий півзахисник лондонського Челсі Хакім Зієш у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку та продовжити кар'єру в італійській Серії А.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, Мілан протягом двох останніх тижнів веде переговори з керівництвом "синім" щодо трансферу 29-річного марокканця.

Головний тренер Челсі Томас Тухель готовий відпустити Зієша, та й сам футболіст, за інформацією джерела, був би радий приєднатися до Мілана.

Переговори між клубами продовжуються, щоб досягти остаточної домовленості.

Минулого сезону Хакім Зієш провів за Челсі 44 матчі, забив 8 голів і віддав 6 результативних передач.