"Россонері" хочуть підписати півзахисника Челсі.
ХАКІМ ЗІЄШ, GETTY IMAGES
02 липня 2022, 12:39
Мілан активно працює над трансфером півзахисника Челсі Хакіма Зієша, повідомляє Sky Italia.
За інформацією джерела, марокканський футболіст є пріоритетною метою італійського клубу у поточне літнє трансферне вікно.
На даний момент Мілан та Челсі ведуть прямі переговори та обговорюють умови трансферу Зієша.
Зазначається, що керівництво Мілана впевнене в успішному укладанні угоди.
Діючий контракт Зієша з Челсі розрахований до 30 червня 2025 року.
Минулого сезону півзахисник взяв участь у 44 матчах за лондонський клуб у всіх турнірах, забив вісім голів та віддав п'ять результативних передач.