Италия

"Россонері" хочуть підписати півзахисника Челсі.

Мілан активно працює над трансфером півзахисника Челсі Хакіма Зієша, повідомляє Sky Italia.

За інформацією джерела, марокканський футболіст є пріоритетною метою італійського клубу у поточне літнє трансферне вікно.

На даний момент Мілан та Челсі ведуть прямі переговори та обговорюють умови трансферу Зієша.

Зазначається, що керівництво Мілана впевнене в успішному укладанні угоди.

Діючий контракт Зієша з Челсі розрахований до 30 червня 2025 року.

Минулого сезону півзахисник взяв участь у 44 матчах за лондонський клуб у всіх турнірах, забив вісім голів та віддав п'ять результативних передач.