Англия

Клуб займе жорстку позицію щодо потенційного відходу португальця.

У понеділок Кріштіану Роналду обговорить із Манчестер Юнайтед його майбутнє, повідомляє Telegraph.

За інформацією джерела, португалець 4 липня має розпочати передсезонні тренування після тритижневої відпустки, і керівництво МЮ мають намір домогтися від нього роз'яснень щодо його позиції.

У клубі хочуть дізнатися, наскільки твердо він вирішив змінити команду, але представники Манчестер Юнайтед займуть жорстку позицію.

У минулому сезоні Кріштіану забив 24 голи та віддав три гольові передачі в 39 матчах за Манчестер Юнайтед.