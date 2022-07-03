Англия

Що потрібно знати про ймовірний гучний трансфер цього літа, у головній ролі якого може стати п'ятиразовий володар Золотого м'яча.

Цієї суботи футбольний світ вразила гучна новина про те, що лідер і найкращий бомбардир Манчестер Юнайтед за підсумками минулого сезону Кріштіану Роналду хоче змінити клубну прописку цього літа та повідомив про це керівництво манкуніанців, що підтвердили багато авторитетних джерел, включаючи Фабриціо Романо, Девіда Орнштейна, The Times та інші.

Минулого літа Роналду емоційно та сенсаційно повернувся на Олд Траффорд. На той момент, якщо пам'ятаєте, багато вболівальників "червоних дияволів" встигли змиритися, що їхній улюбленець приєднається до принципового суперника в особі Манчестер Сіті, про що твердили всі топові трансферні інсайдери. Все змінилося буквально протягом кількох годин, а довгоочікуване повернення Кріштіану до червоної частини Манчестера відбулося.

Але, незважаючи на вражаючий сезон 37-річного португальця з індивідуальної точки зору, Манчестер Юнайтед залишився задовольнятися лише шостим місцем в АПЛ. Крім того, що манкуніанцям довелося жити з думкою про відсутність Ліги чемпіонів у сезоні-2022/23, вони знову не виграли жодного трофея та зробили кадрові зміни на тренерському містку, запроcивши Еріка тен Хага з амстердамського Аяксу.

На той момент були деякі побоювання, що через провальний командний сезон амбітний Роналду захоче піти, але португалець публічно говорив про готовність працювати під керівництвом нового тренера і заявляв про свою мету допомогти Юнайтед повернутися до розряду найкращих європейських клубів.

Чому ж думка Роналду змінилася в кардинально протилежний бік, і він захотів піти?

У цьому плані причини дуже прості та зрозумілі, а десь навіть банальні. Безсумнівно, Роналду має сильний емоційний зв'язок із Юнайтед — це його другий період у клубі. Раніше він виступав там з 2003 по 2009 рік, тричі вигравши Прем'єр-лігу, один раз — Лігу чемпіонів та свій перший в кар'єрі Золотий м'яч.

Однак, якщо він залишиться, наступний сезон стане першим у кар'єрі Роналду, коли його команда не виступатиме у Лізі чемпіонів. Це проблема для такого амбітного професіонала, який вигравав найпрестижніший єврокубок аж п'ять разів та особисно має менталітет переможця, проте вже поступово підходить до завершення своєї футбольної кар'єри у якості гравця.

Коли тобі 37 років, ти розумієш, що маєш не так багато шансів поповнити свою трофейну кімнату новими командними та індивідуальними нагородами. Повторимося, що МЮ всерйоз не боровся за трофеї минулого сезону, що для самого Роналду стало величезним розчаруванням та ударом по власному его.

На тлі всіх цих провалів у минулій кампанії, Роналду очікував кардинальних і помітних змін з призначенням Еріка тен Хага на посаду головного тренера, хоча і визнавав, що нідерландський спеціаліст потребуватиме певного часу, щоб навести лад. Але поки що Манчестер Юнайтед досить пасивний на трансферному ринку в плані підписання нових гравців. Першим літнім трансфером манкуніанців стане лівий захисник Феєнорда Тайрелл Маласія, але посилення цієї позиції ніколи не було пріоритетним завданням на ринку для "дияволів", тим більше за наявності в складі тут і зараз Люка Шоу та Алекса Теллеса.

Головна проблема — Юнайтед поки що ніяк не зміцнив центр поля, де утворилася "дірка" після відходу Поля Погба та Неманьї Матича у якості вільних агентів. Наразі Френкі де Йонг — пріоритет для "дияволів", але переговори з Барселоною проходять у проблематичному ключі. Крім того, за універсального центрального захисника Аякса Лісандро Мартінеса очікується запекла боротьба з лондонським Арсеналом, щодо вінгера Антоні називаються неймовірні суми, а Крістіан Еріксен не поспішає переїжджати на Олд Траффорд на правах вільного агента та хоче розглянути всі наявні пропозиції.

Манчестер Юнайтед у цьому плані можна зрозуміти. Керівництво "червоних дияволів" неодноразово смітило грошима і не шкодувало мільйони на трансфери нових гравців, але зараз стратегія клубу в цій справі дещо змінилася. Манкуніанці більше не хочуть помилятися з багатомільйонними трансферами, діють обережніше і прагматичніше, щоб знову не зазнати фінансової невдачі. У МЮ ще є час, а от у Роналду настільки багато цього часу немає. Будівництво нового проекту під керівництвом тен Хага може тривати не один сезон, а результати навряд чи будуть миттєвими. 37-річний португалець, який побачив у своїй кар'єрі вже майже все, чудово це розуміє. Він не те щоб не хоче чекати так довго. Він просто не може цього робити суто через брак власного кар'єрного часу.

Чи хоче Манчестер Юнайтед продати Роналду?

Звичайно, ні. У Манчестер Юнайтед сподіваються, що Роналду відпрацює рік, що залишився за контрактом. Продаж досвідченого форварда цього літа абсолютно не входив у плани "червоних дияволів", і вони безперечно спробують його переконати залишитися.

Коли тен Хаг очолив Юнайтед, він, можна сказати, розвіяв чутки і прямо заявив, що розраховує на Роналду: "Кріштіану – гігант. Він уже стільки всього зробив, але, гадаю, Роналду досі залишається неймовірно амбітною людиною. Я хотів би зберегти його в команді, звісно. Він став дуже важливою фігурою для МЮ цього року та може й надалі видавати чудову статистику".

Роналду також був радий, що нідерландський фахівець очолить клуб: "Я знаю про тен Хага те, що він чудово попрацював на чолі Аяксу, та те, що він є досвідченим тренером. Але ми все одно повинні дати йому час на те, щоб він утілив свої ідеї в життя.

Я сподіваюся, що під його керівництвом ми досягнемо успіху. Тому що, якщо кожен гравець досягне нового рівня, то й весь Манчестер Юнайтед також відчуватиме себе краще. Я бажаю тен Хагу всього найкращого. Ми знаходимося в схвильованому передчутті від співпраці не лише як гравці, а й як уболівальники клубу. Давайте вірити, що наступного року ми виграємо трофеї".

Чи буде інтерес до Роналду з боку інших топ-клубів, незважаючи на його вік?

У цьому немає жодних сумнівів. Можливо, з віком Кріштіану став менш мобільним і став виконувати помітно менше бігової роботи на футбольному полі, але його гольове чуття та вміння забивати голи, зокрема досить важливі, нікуди не пропали.

Минулого сезону португалець став найкращим бомбардиром Манчестер Юнайтед, забивши 24 голи в 38 матчах, часто одноосібно виборюючи позитивний результат для своєї команди (наприклад, проти Вільярреала в Лізі чемпіонів або з Арсеналом і Тоттенгемом в рамках АПЛ).

Також під час минулої кампанії "містер Сі" став найкращим бомбардиром усіх часів у професійному футболі, побивши рекорд Йозефа Біцана. Навіть у свої 37 років Кріштіану став третім бомбардиром Прем'єр-ліги з 18 голами, поступившись лише Сону Хин Міну та Мохамеду Салаху.

За останні сезони гольова результативність Роналду майже не зазнавала помітних спадів. Він забивав 28, 37 і 36 за Ювентус протягом трьох його кампаній в Італії. Роналду також значною мірою не отримумав травм. За даними Transfermarkt, за останні два сезони він пропустив лише 19 днів через фізичні травми, що є просто феноменальним показником для футболіста такого віку.

Хто зацікавлений у підписанні Роналду?

Співвласник Челсі Тодд Болі минулого місяця зустрівся з футбольним агентом Жорже Мендешем, який представляє інтереси Кріштіану. Однією з тем обговорювалася ідея переходу Роналду в лондонський клуб.

На даному етапі незрозуміло, чи захоче Челсі скористатися цією можливістю. Декілька днів тому "сині" погодилися відпустити Ромелу Лукаку в річну оренду в міланський Інтер, і поки невідомо, чи шукатимуть вони йому заміну або зроблять ставку на наявні кадри в особі Кая Гаверца, Армандо Брої та Тімо Вернера.

Можливість підписати Роналду також обговорювалася з чинним чемпіоном Німеччини мюнхенською Баварією, яка ризикує втратити Роберта Левандовські цього літа через предметний інтерес з боку Барселони та бажання самого поляка продовжити кар'єру на Камп Ноу.

Є варіанти і з поверненням до Італії. З'явилися повідомлення про інтерес з боку Наполі, а також чутки про можливе возз'єднання Кріштіану з Жозе Моуріньо в римській Ромі. Не варто списувати з рахунків і ПСЖ, який цього літа попрощався з Анхелем Ді Марією, а також не проти продати як Мауро Ікарді, так і Неймара через його вражаючий особистий контракт. Напередодні проведення чемпіонату світу восени цього року трансфер Роналду став би для катарських власників ПСЖ приємним бонусом та непоганою рекламною акцією.

Але з іншого боку, трансфер Роналду піде на користь молодим атакуючим виконавцям Манчестер Юнайтед. Той же Маркус Рашфорд або Джейдон Санчо отримають можливість взяти на себе роль "першої скрипки" та лідера атаки команди, а перспективні Ентоні Еланга або Амад Діалло зможуть розраховувати на більшу кількість ігрового часу.

Як ми бачимо, певні плюси для МЮ від розлучення з Роналду є, але за нинішньої ситуації вони абсолютно не перекривають потенційні негативні наслідки.

Чи виправдані побоювання Роналду щодо пасивної роботи МЮ на трансферному ринку?

Цілком виправдані. Якщо поглянути виключно на ситуацію в АПЛ, то з реальних претендентів на зону Ліги чемпіонів серйозного посилення поки не було тільки в Челсі, який змінив власників, та в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Сіті оформив гучне підписання Ерлінга Голанда, а також завершує угоди щодо Калвіна Філліпса та Марка Кукурельї. Ліверпуль не пошкодував грошей на результативного Дарвіна Нуньєса та продовжив угоду з Салахом. Тоттенгем забрав Рішарлісона, Івана Перішича та Іва Біссума, а Арсенал незабаром оголосить про придбання Габріела Жезуса, вже забрав одного з найкращих креативників Європи в особі Фабіу Вієйри і працює над посиленням інших позицій, зокрема конкуруючи з МЮ у питанні трансферу Лісандро Мартінеса.



В інших європейських чемпіонатах також кипить робота. Так, Реал Мадрид перехопив у Юнайтед талановитого опорника Орельєна Чуамені та посилив центр оборони Антоніо Рюдігером, який перейшов на правах вільного агента. Барселона, у свою чергу, має домовленість з цілою низкою гравців на різні позиції, включаючи Рафінью Діаса, Франка Кессьє та Андреаса Крістенсена. Інтер вже презентував Генріха Мхітаряна, Ромелу Лукаку та Андре Онана. Баварія посилила кожну з ліній шляхом підписання Садіо Мане, Раяна Гравенберха та Нуссаїра Мазрауї, а ПСЖ зробив найважливіше для себе – продовжив контракт із Кіліаном Мбаппе.

Той же Дортмунд оперативно знайшов заміну Голанду в особі Каріма Адеємі, а амбітні англійські клуби Ньюкасл, Астон Вілла та Вест Гем посилили центр оборони, не пошкодувавши серйозні суми на Свена Ботмана, Дієго Карлоса та Наєфа Агуерда відповідно. Евертону й зовсім не довелося платити компенсацію Бернлі за його лідера захисту та найдорожчого гравця команди, тому Джеймс Тарковські у підсумку приєднався до "ірисок" вільним агентом. А ось Юнайтед поки що продовжує мовчати, коли конкуренти один за одним зміцнюють свої склади.

На тлі всього цього легко зрозуміти, чому Кріштіану Роналду так важко зберігати спокій. Можливо, таким своїм "випадом", який у підсумку став публічним, португалець хотів дати зрозуміти керівництву Манчестер Юнайтед, що вже саме час діяти рішучіше, агресивніше та активніше на трансферному ринку, тим самим голосно заявити про свої амбіції як мінімум повернутися до Ліги чемпіонів.

Роналду — переможець за своєю натурою, а ось робота Манчестер Юнайтед щодо посилення складу цього літа поки що і близько не схожа на те, що Кріштіану хоче бачити від клубу з менталітетом переможця. Особливо від клубу, який минулого сезону зазнав провалу на всіх фронтах.

За матеріалами The Athletic