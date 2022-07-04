"Павичі" хочуть підписати Тайлера Адамса.
Тайлер Адамс, getty images
04 липня 2022, 07:28
Лідс Юнайтед розпочав пошуки нового гравця в центр півзахисту у зв'язку з тим, що Калвін Філліпс незабаром має приєднатися до Манчестер Сіті.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, "павичі" визначили опорного півзахисника Лейпцига Тайлера Адамса як пріоритетну заміну для 26-річного англійця.
Головний тренер Лідса Джессі Марш особисто хотів би бачити американського хавбека у своїй команді.
Сума трансферу оцінюється у 15 мільйонів євро.
Минулого сезону Тайлер Адамс провів за Лейпциг 35 матчів, у яких віддав одну результативну передачу.