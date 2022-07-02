Англия

"Городяни" домовилися про перехід півзахисника.

Манчестер Сіті продовжує працювати над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабриціо Романо, "городяни" погодили всі деталі переходу Калвіна Філліпса з Лідс Юнайтед.

Півзахисник пройшов медичне обстеження, а клуби підписали всі документи. Стверджується, що у зворотному напрямку відправився Дарко Гьябі за 7 мільйонів фунтів.

Минулого сезону Калвін Філліпс вийшов на поле у футболці Лідса 23 рази. На його рахунку один гол та одна результативна передача.

Нагадаємо, що півзахісник Лідсу Калвін Філліпс не перейшов до МЮ через свої фанатські почуття.