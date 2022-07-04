Англия

"Каноніри" офіційно презентували бразильського форварда.

Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападника Габріела Жезуса, права на якого раніше належали Манчестер Сіті.

25-річний бразилець перейшов у стан "канонірів" на постійній основі, підписавши довгостроковий контракт.

У новому клубі Жезус виступатиме під 9-м номером. Повідомлялося, що Арсенал заплатив за трансфер 45 мільйонів фунтів.



Минулого сезону Габріел Жезус провів за Манчестер Сіті 28 матчів у рамках АПЛ, у яких він забив 13 голів та віддав 12 результативних передач.

Усього на рахунку бразильського форварда у футболці "містян" 233 поєдинки, 95 голів та 46 асистів.