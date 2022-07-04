Англия

Наближається трансфер півзахисника до "Червоних дияволів".

Цьогорічна літня трансферна кампанія відбувається на тлі незвично низької активності збоку англійського Манчестер Юнайтед, що вже призвело до проявів невдоволення перебігом справ у клубі збоку португальського нападника Кріштіану Роналду.

Утім, "Червоні дияволи" почали потрохи прокидатись у процесі перемовин, про що свідчать дані британських журналістів.

Повідомляється, що Юнайтед досягли домовленості з півзахисником Крістіаном Еріксеном, щодо стану здоров’я якого ще торік переймалась уся футбольна спільнота.

Однак під час зимового трансферного 30-річний данець повернувся до великої гри, та провів якісні півроку виступів у складі англійського Брентфорда, зігравши в 11 матчах, у яких забив одного разу та віддав чотири гольові передачі.

Оскільки гравець наразі перебуває в статусі вільного агента, Юнайтед буде достатньо лише отримати його підпис під трирічною угодою, одразу після проходження Еріксеном відповідного медогляду.