Ситуація довкола майбутнього форварда в клубі почала стрімко загострюватись.
Кріштіану Роналду, Getty Images
04 липня 2022, 12:53
Поточне літнє трансферне вікно вже відзначилось кількома гучними трансферами, проте на цьому новини точно себе не вичерпали.
Уже найближчим часом варто очікувати на розв’язання драми, яка раптово виникла в розташуванні англійського Манчестер Юнайтед.
Португальський нападник Кріштіану Роналду наприкінці минулого місяця заявив керівникам клубу про власне невдоволення активністю "червоних дияволів" у перемовинах щодо придбання нових гравців, після чого його агенти Жорже Мендеш почав хаотичні пошуки нового місця роботи для свого клієнта.
Зрештою, мюнхенська Баварія вже відповіла відмовою на пропозицію придбати 37-річного виконавця, а власне Манчестер Юнайтед встановив на понеділок, 4 липня, дедлайн щодо обговорення майбутнього футболіста в клубі.
Як повідомляють авторитетні ЗМІ, Роналду в цей день пропустив тренування з командою, підставою для чого назвали "сімейні причини", які буцім-то завадили Роналду вчасно приєднатись до команди після відпочинку.
При цьому повідомляється, що агент нападника ще не отримав згоди від жодного з клубів, із яким вів перемовини.
У цьому сезоні Крішітану зіграв 38 матчів, забивши 24 голи та віддавши три гольові передачі.