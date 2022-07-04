Поточне літнє трансферне вікно вже відзначилось кількома гучними трансферами, проте на цьому новини точно себе не вичерпали.

Уже найближчим часом варто очікувати на розв’язання драми, яка раптово виникла в розташуванні англійського Манчестер Юнайтед.

Португальський нападник Кріштіану Роналду наприкінці минулого місяця заявив керівникам клубу про власне невдоволення активністю "червоних дияволів" у перемовинах щодо придбання нових гравців, після чого його агенти Жорже Мендеш почав хаотичні пошуки нового місця роботи для свого клієнта.

Зрештою, мюнхенська Баварія вже відповіла відмовою на пропозицію придбати 37-річного виконавця, а власне Манчестер Юнайтед встановив на понеділок, 4 липня, дедлайн щодо обговорення майбутнього футболіста в клубі.

Як повідомляють авторитетні ЗМІ, Роналду в цей день пропустив тренування з командою, підставою для чого назвали "сімейні причини", які буцім-то завадили Роналду вчасно приєднатись до команди після відпочинку.

При цьому повідомляється, що агент нападника ще не отримав згоди від жодного з клубів, із яким вів перемовини.

У цьому сезоні Крішітану зіграв 38 матчів, забивши 24 голи та віддавши три гольові передачі.