Англия

Ситуація довкола майбутнього форварда в клубі почала стрімко загострюватись.

Поточне літнє трансферне вікно вже відзначилось кількома гучними трансферами, проте на цьому новини точно себе не вичерпали.

Уже найближчим часом варто очікувати на розв’язання драми, яка раптово виникла в розташуванні англійського Манчестер Юнайтед.

Португальський нападник Кріштіану Роналду наприкінці минулого місяця заявив керівникам клубу про власне невдоволення активністю "червоних дияволів" у перемовинах щодо придбання нових гравців, після чого його агенти Жорже Мендеш почав хаотичні пошуки нового місця роботи для свого клієнта.

Зрештою, мюнхенська Баварія вже відповіла відмовою на пропозицію придбати 37-річного виконавця, а власне Манчестер Юнайтед встановив на понеділок, 4 липня, дедлайн щодо обговорення майбутнього футболіста в клубі.

Як повідомляють авторитетні ЗМІ, Роналду в цей день пропустив тренування з командою, підставою для чого назвали "сімейні причини", які буцім-то завадили Роналду вчасно приєднатись до команди після відпочинку.

При цьому повідомляється, що агент нападника ще не отримав згоди від жодного з клубів, із яким вів перемовини.

У цьому сезоні Крішітану зіграв 38 матчів, забивши 24 голи та віддавши три гольові передачі.