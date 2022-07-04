Англия

Англійський клуб швидко знайшов, куди витратити гроші від продажу Калвіна Філліпса.

Понеділок, 4 липня, для англійського Лідса обіцяє стати дуже напруженим днем на трансферному ринку.

Спочатку "павичі" завершили продаж власного півзахисника Калвіна Філліпса до Манчестер Сіті, і одразу ж досягли домовленості щодо придбання нападника нідерландського Феєнорда.

23-річний Луїс Сіністерра найближчим часом змінить клубну реєстрацію, за що представникам АПЛ доведеться викласти 30 млн євро + бонуси. Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, угоду буде розраховано до 2027 року.

У минулому сезоні колумбієць забив 23 голи та віддав 14 гольових передач у 49 зустрічах.