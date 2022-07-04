Португальський півзахисник продовжуватиме виступати за "вовків".
Жоао Моутіньо, getty images
04 липня 2022, 18:40
Вулвергемптон працює над посиленням команди в поточне літнє трансферне вікно, але не забуває і про внутрішні ресурси.
Як повідомляє офіційний сайт "вовків", клуб підписав новий контракт з досвідченим півзахисником Жоау Моутіньо.
Термін продовження угоди складає один рік.
Зазначимо, що минулого сезону 35-річний півзахисник провів 39 матчів на клубному рівні, у яких відзначився двома голами та результативною передачею.
Нагадаємо, що раніше Мауро Ікарді відхилив пропозицію Вулвергемптона.