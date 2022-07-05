Англия

Французький захисник перебереться в стан "шпор".

Тоттенгем уже тривалий час працює над підписанням Клемана Ленглє у рамках посилення оборонної лінії поля.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабриціо Романо, лондонський клуб та Барселона узгоджують останні деталі.

Особисту угоду між Тоттенгемом та французьким захисником було підписано ще тиждень тому.

Минулого сезону Клеман Ленглє провів за Барселону 27 матчів, у яких він відзначився одним асистом і отримав п'ять попереджень.

Нагадаємо, що Тоттенгем сподівається завершити перехід Ленгле якнайшвидше, щоб працювати над наступними переходами.