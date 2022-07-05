Наразі майбутнє 37-річного футболіста невизначене.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
05 липня 2022, 10:59
Кріштіану Роналду пропустив чергове тренування Манчестер Юнайтед, повідомляє журналіст Давид Орнштейн.
За його інформацією, аргументація у португальця все також — "за сімейними обставинами".
Наразі невідомо, чи повернеться Роналду до тренувального процесу з Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" у п'ятницю вирушать у тур Таїландом та Австралією.
Раніше з'явилася інформація, що Роналду має намір залишити Манчестер Юнайтед, серед претендентів на нього є лондонський Челсі.