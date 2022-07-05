Англия

Наразі майбутнє 37-річного футболіста невизначене.

Кріштіану Роналду пропустив чергове тренування Манчестер Юнайтед, повідомляє журналіст Давид Орнштейн.

За його інформацією, аргументація у португальця все також — "за сімейними обставинами".

Наразі невідомо, чи повернеться Роналду до тренувального процесу з Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" у п'ятницю вирушать у тур Таїландом та Австралією.

Раніше з'явилася інформація, що Роналду має намір залишити Манчестер Юнайтед, серед претендентів на нього є лондонський Челсі.