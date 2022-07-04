Англия

Цього літа нас може чекати топ-трансфер.

Як повідомляє автортетне британське видання The Athletic, Кріштіану Роналду може перейти до лононського Челсі. У послугах зіркового португальця зацікавлений особисто головний тренер "синіх" Томас Тухель.

На даний момент позиція МЮ полягає у тому, що п'ятиразовий володар Золотого м'яча не продається, проте "аристократи" вмикаються у перемовини і мають великі надії на підписання легенди світового футболу. Розмови між власником лондонців Тоддом Болі та агентом Кріштіану Жорже Мендесом тривають.

Також сьогодні з'явилася інформація, що Роналду пропустив тренування "манкуніанців" через сімейні причини. Як пише британська преса, такими кроками він показує бажання залишити клуб, до якого повернувся рік тому.