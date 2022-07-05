"Манкуніанці" сповістили про підписання новачка.
Тайрел Маласія, Getty Images
05 липня 2022, 16:20
Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті
та Твіттері повідомив про підписання 22-річного лівого обороня Феєнорда Тайреа Маласії. Контракт із футболістом укладено до літа 2026-го року.
Ціна трансферу гравця, який провів 136 матчів у складі Феє та викликається до національної збірної Нідерландів — 15 мільйонів чистими+2 мільйони бонусами, які будуть сплачені нідерландцям пізніше.
Нагадаємо, що "червоних дияволів" може залишити Кріштіану Роналду.