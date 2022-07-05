Французький захисник може перебратися до АПЛ.
Бенжамін Павар, getty images
05 липня 2022, 18:28
Челсі продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Sky Germany, лондонський клуб розглядає варіант підписання захисника Баварії Бенжаміна Павара.
Зазначимо, що минулого сезону 26-річний футболіст провів 36 поєдинків на клубному рівні, у яких відзначився двома результативними передачами.
Контракт Павару з Баварією розрахований до літа 2024 року. Transfermarkt оцінює француза у 30 мільйонів євро.
Нагадаємо, що "пенсіонери" мають доволі великий список гравців та вже провели переговори з п'ятьма захисниками.