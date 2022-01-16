Германия

Одноклубник польского форварда считает, что награда должна была достаться его партнеру по команде.

Защитник сборной Франции и мюнхенской Баварии Бенжамен Павар поделился мнением касательно того, кто должен был получить Золотой мяч по итогам 2021 года.

"Левандовски заслуживал получить этот Золотой мяч. Для меня есть два форварда, которые не перестают забивать: Роберт Левандовски и Карим Бензема. Они легенды", — приводит слова Павара Telefoot.

Напомним, что ЗМ-2021 получил нападающий сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси. Роберт Левандовски, в свою очередь стал лучшим форвардом по версии France Football.

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