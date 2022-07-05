"Сороки" готуються до наступного сезону.
Мусса Діабі, getty images
05 липня 2022, 18:53
Ньюкасл продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання 90min, "сороки" хочуть підписати двох вінгерів — Каллума Хадсона-Одої з Челсі та Муссу Діабі з Байєра.
У сезоні-2021/22 Діабі провів 32 матчі в чемпіонаті Німеччини: на його рахунку 13 голів та 12 результативних передач.
Хадсон-Одої, у свою чергу, відіграв 28 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився трьома голами та шістьма результативними передачами.
Нагадаємо, що Ньюкасл також працює над збереженням футболістів, які вже є у складі — "сороки" хочуть подовжити контракт з Каллумом Вілсоном.