Англия

Ізраїльтянин змінить клубну прописку.

Фулгем близький до завершення тривалих переговорів щодо підписання контракту з вінгером Шахтаря Манором Соломоном, повідомляє The Athletic.

22-річний вінгер погодився приєднатися до клубу на правах оренди на 12 місяців і очікується сьогодні в Лондоні для завершення угоди. Шахтар і Фулгем були близькі до укладення угоди за 7 мільйонів євро минулого місяця після тижнів переговорів.

Однак на переговори між двома клубами вплинуло рішення ФІФА, яке дозволяє іноземним гравцям, які грають в Україні, призупинити свої контракти до червня 2023 року.

Після рішення, оголошеного 21 червня, Фулгем досліджував можливість оренди.

У першій половині минулого сезону Соломон провів 26 матчів, у яких забив чотири голи та віддав два асисти.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, скільки Соломон зароблятиме у Фулгемі.