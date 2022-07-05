Ізраїльтянин змінить клубну прописку.
Манор Соломон, getty images
05 липня 2022, 19:38
Фулгем близький до завершення тривалих переговорів щодо підписання контракту з вінгером Шахтаря Манором Соломоном, повідомляє The Athletic.
22-річний вінгер погодився приєднатися до клубу на правах оренди на 12 місяців і очікується сьогодні в Лондоні для завершення угоди. Шахтар і Фулгем були близькі до укладення угоди за 7 мільйонів євро минулого місяця після тижнів переговорів.
Однак на переговори між двома клубами вплинуло рішення ФІФА, яке дозволяє іноземним гравцям, які грають в Україні, призупинити свої контракти до червня 2023 року.
Після рішення, оголошеного 21 червня, Фулгем досліджував можливість оренди.
У першій половині минулого сезону Соломон провів 26 матчів, у яких забив чотири голи та віддав два асисти.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, скільки Соломон зароблятиме у Фулгемі.