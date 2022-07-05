Франция

Хорватський захисник може перебратися до Ліги 1.

Колишній захисник Динамо Київ Домагой Віда близький до того, щоб перебратися до елітного дивізіону чемпіонату Франції.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, хорватський футболіст зацікавив представника Ліги 1 – Марсель.

На рахунку екс-гравця київського Динамо 31 матч у всіх турнірах за "орлів" минулого сезону, у яких він забив один гол.

Нагадаємо, що Домагой Віда також зацікавив клуби Серії А. У захиснику зацікавлені дві команди — Монца та Наполі.