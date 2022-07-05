Хорватський захисник може перебратися до Ліги 1.
Домагой Віда, getty images
05 липня 2022, 19:23
Колишній захисник Динамо Київ Домагой Віда близький до того, щоб перебратися до елітного дивізіону чемпіонату Франції.
Як повідомляє журналіст Екрем Конур, хорватський футболіст зацікавив представника Ліги 1 – Марсель.
На рахунку екс-гравця київського Динамо 31 матч у всіх турнірах за "орлів" минулого сезону, у яких він забив один гол.
Нагадаємо, що Домагой Віда також зацікавив клуби Серії А. У захиснику зацікавлені дві команди — Монца та Наполі.