Колишній захисник Динамо Київ Домагой Віда близький до того, щоб перебратися до елітного дивізіону чемпіонату Франції.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, хорватський футболіст зацікавив представника Ліги 1 – Марсель.

На рахунку екс-гравця київського Динамо 31 матч у всіх турнірах за "орлів" минулого сезону, у яких він забив один гол.

Нагадаємо, що Домагой Віда також зацікавив клуби Серії А. У захиснику зацікавлені дві команди — Монца та Наполі.