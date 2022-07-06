Англия

"Святі" знову роблять акцент на вихованні молодих кадрів.

Англійський Саутгемптон поточної трансферної кампанії обрав напрямок омолодження стартового складу, завершивши взаємини з віковим голкіпером Фрейзером Форстером та нападником Шейном Лонгом, на зміну якими прийшли необстріляні Гевін Базуну з Манчестер Сіті та Армель Белла-Котчап із Бохума.

Однак навряд чи дії "святих" можна назвати дуже активними, що вони й збираються надолужити власними наступними кроками.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, уже незабаром настане той момент, коли півзахисник юнацької команди "містян" Ромео Лавіа поставить підпис під контрактом із Саутгемптоном, тоді як у зворотному напрямку відправляться майже 14 млн євро.

18-річний бельгійський виконавець за минулий футбольний рік відіграв 29 матчів, забивши один гол та віддавши дві гольові передачі.

Разом із ним, команду має всі шанси підсилити півзахисник шотландського Рейнджерс Джо Арібо, який брав участь у цьогорічному фіналі Ліги Європи УЄФА разом із своєю командою, поступившись франкфуртському Айнтрахту в серії післяматчевих пенальті.

За 25-річного нігерійця Саутгемптон віддасть 7 млн євро + бонуси.

Арібо награв за останній футбольний рік 57 матчів, забивши дев’ять м’ячів та віддавши 10 гольових передач.

Із обома гравцями у "святих" уже існує домовленість про перехід.