Англия

Новачок АПЛ не марнує час на трансферному ринку.

За підсумками минулого розіграшу Чемпіоншипу Ноттінгем Форест посів четверту сходинку турнірної таблиці, проте згодом зумів залишити за собою перепустку до англійської Прем’єр-ліги.

Це в свою чергу спричинило виникнення нагальної потреби в "лісників" у посиленні власного стартового складу із прицілом на майбутній сезон.

Трансфер голкіпера Манчестер Юнайтед Діна Гендерсона якраз підходив під вимоги часу, але цей перехід також спричинив потребу в тому, щоб воротар Бріс Самба, який три роки захищав кольори клубу, залишив склад команди.

За 5 млн євро французькому Лансу вдалось домовитись із Ноттінгемом щодо придбання 28-річного конголезця, який тепер гратиме на своїй другій батьківщині впродовж наступних п’яти років.

Тим часом Форест уже перегорнули цю сторінку власної трансферної історії, перемкнувши увагу на англійського захисника мюнхенської Баварії Омара Річардса.

24-річний футболіст, який є вихованцем Редінга, уже дав власну згоду на повернення на батьківщину, а найближчими вихідними очікується досягнення домовленість між клубами.

У цьому сезоні Річардс відіграв 17 матчів, зробивши один гольовий пас.