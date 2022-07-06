Мусса Ніакате підсилить новачка АПЛ.
мусса ніакате, getty images
06 липня 2022, 17:32
Ноттінгем Форест після повернення до Англійської Прем'єр-Ліги продовжує активну трансферну кампанію, щоб спробувати втриматись в елітному дивізіоні.
Так, черговим новачком "лісників" стане захисник Майнцу та молодіжної команди Франції Мусса Ніакате, повідомляє Фабріціо Романо.
Футболіст вже прибув до Англії задля завершення переходу. Ніакате підпише довгостроковий контракт, а самі англійці заплатять 10 млн євро. Також за контрактом будуть передбачені різноманітні бонуси ще на 5 млн євро.
Минулого сезону Ніакате провів 33 матчі за Майнц, відзначившись чотири рази у воротах суперника.
Раніше Ноттінгем оголосив про підписання захисника Труа Б'якона.