Англия

Мусса Ніакате підсилить новачка АПЛ.

Ноттінгем Форест після повернення до Англійської Прем'єр-Ліги продовжує активну трансферну кампанію, щоб спробувати втриматись в елітному дивізіоні.

Так, черговим новачком "лісників" стане захисник Майнцу та молодіжної команди Франції Мусса Ніакате, повідомляє Фабріціо Романо.

Футболіст вже прибув до Англії задля завершення переходу. Ніакате підпише довгостроковий контракт, а самі англійці заплатять 10 млн євро. Також за контрактом будуть передбачені різноманітні бонуси ще на 5 млн євро.

Минулого сезону Ніакате провів 33 матчі за Майнц, відзначившись чотири рази у воротах суперника.

Раніше Ноттінгем оголосив про підписання захисника Труа Б'якона.