Англия

Англійський вінгер є важливою частиною планів Френка Лемпарда на майбутнє у таборі "ірисок".

Атакуючий півзахисник Евертона Ентоні Гордон провів хороший минулий сезон у англійській Прем'єр-лізі, чим викликав серйозний інтерес з боку інших клубів. Однак, як повідомляє The Athletic, "іриски" не мають наміру розлучатися зі своїм 21-річним вихованцем цього літа і відхилятимуть усі пропозиції.

Зокрема, раніше стало відомо про те, що Ньюкасл готовий запропонувати за англійця 35 мільйонів фунтів. Також раніше цього літа Тоттенгем хотів підписати гравця разом із Рішарлісоном, але отримав від мерсисайдців відмову щодо такого подвійного трансферу.

За інформацією джерела, всім зацікавленим у Гордоні клубам доведеться звернути увагу на інші варіанти посилення своїх складів, оскільки вихованець "ірисок" залишиться в своєму рідному клубі.

Справа в тому, що головний тренер Евертона Френк Лемпард хоче зробити англійського вінгера важливою частиною своїх планів щодо побудови команди в стані "ірисок", тому йому буде запропоновано новий контракт із покращеними фінансовими умовами, які відображатимуть його статус у команді.

Минулого сезону Ентоні Гордон провів за Евертон 40 матчів, у яких забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі. Під час своєї першої повноцінної кампанії у першій команді його визнали найкращим гравцем сезону та найкращим молодим гравцем сезону в Евертоні.