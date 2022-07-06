Англия

Футболіст погодив особистий контракт із лондонцями.

Нападник Манчестер Сіті та збірної Англії Рахім Стерлінг близький до того, щоб перейти у Челсі.

Футболіст погодив особистий контракт із "пенсіонерами", повідомляє Девід Орнштейн. Очікується, що Стерлінг стане гравцем Челсі вже найближчим часом.

Відзначимо, що за сім років у складі "містян" форвард зіграв 339 матчів, в яких забив 131 м'яч.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті оцінив Стерлінга у 70 мільйонів євро.