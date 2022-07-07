"Городяни" мають намір зберегти у своєму складі алжирського виконавця.
РІЯД МАРЕЗ, GETTY IMAGES
07 липня 2022, 11:55
Манчестер Сіті хоче зберегти у своєму складі Ріяда Мареза, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, "міщани" запропонують новий контракт 31-річному футболісту. Діюча угода розрахована до літа 2023 року.
Крім того, Манчестер Сіті найближчим часом також розпочне переговори з Філом Фоденом та Родрі щодо нової угоди.
Минулого сезону Марез провів 47 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 24 голи та 9 результативних передач.